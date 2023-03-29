Россия не остановится на Украине, если победит ее — президент Чехии 29 марта, 16:27 Петр Павел (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Чехии Петр Павел предостерег, что союзники должны сделать все, чтобы Украина победила российских оккупантов в 2023 году, потому что он «реально не видит возможностей для второго или третьего шанса».

В эфире BBC HardTalk он подчеркнул, что «Россия не остановится на Украине» в случае поражения последней.

Павел считает, что «в следующем [2024-м] году это [победить оккупантов] будет сложнее, так как поддержка Украины естественно увянет».

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В этот момент ведущий перебил президента, отметив, что тот говорит «экстраординарные вещи», рассуждая об уменьшении поддержки украинцев, и что российский диктатор Владимир Путин, услышав такое, «возрадуется».

Павел ответил, что это «объективный взгляд на реалии», и сказал, что «поддержка медленно снижается», в том числе в Чехии: «Чем дольше это продолжается, тем меньшей будет поддержка».

По словам лидера страны, если союзники прекратят поддерживать украинцев, «тогда Россия, скорее всего, победит в Украине, и воспримет это как подтверждение правильного подхода к своей внешней политике и политике безопасности».

24 марта Павел в интервью Radio NV заявил, что у Украины будет только одна попытка провести крупное контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.