Президент Чехии счел «дерзкой провокацией» законопроект РФ о «ветеранах оккупации Чехословакии» Сегодня, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Engramma. it / Wikipedia Советские танки Т-55 с «полосами вторжения» во время операции Дунай Engramma. it / Wikipedia

Президент Чехии Милош Земан назвал законопроект КПРФ о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам оккупации Чехословакии 1968 года «дерзкой провокацией» против республики.

Об этом он уведомил посла России в Чехии, которого вызвали в офис президента для дачи объяснений по поводу российского законопроекта, передает Радио Прага.

В беседе с послом РФ Милош Земан «решительно подчеркнул, что в случае принятия закона, можно ожидать существенного и долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения РФ и ЧР».

В свою очередь российский посол Александр Змеевский заверил, что Россия продолжает занимать позицию, изложенную в Договоре о дружбе между РФ и Чехией от 1993 года, в котором осуждается оккупация Чехословакии и последующее пребывание советских войск на территории ЧССР.

Напомним, что КПРФ предложила Госдуме РФ принять законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора.

Парламент Чехии признал введение войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года «вторжением, оккупацией и нарушением международного права».

В ночь на 21 августа 1968 года советские, польские, венгерские и болгарские войска вошли на территорию тогдашней Чехословакии, чтобы подавить движение за реформы верхушки тогдашней правящей коммунистической партии страны, известное как Пражская весна.

В связи с событиями с августа по декабрь 1968 года в Чехии погибли 137 гражданских лиц. Всего за время оккупации, по оценкам историков, в стране силами стран Варшавского пакта были убиты более 400 человек. Последний советский солдат покинул территорию Чехословакии в июне 1991 года.