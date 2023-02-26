Президент Чехии поддерживает вступление Украины в НАТО только после окончания войны

26 февраля, 14:22
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Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny/File Photo)

Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny/File Photo)

Президент Чехии Петр Павел считает, что Североатлантическому альянсу следует рассмотреть принятие Украины в свой состав сразу после завершения войны.

Об этом он сказал в интервью Суспільному.

По словам Павела, с точки зрения технической совместимости Украина выполнила домашнее задание. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов Украина также имеет полную совместимость со странами Альянса.

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Он заявил, что единственная остающаяся проблема — продолжающаяся война, поэтому принятие Украины до ее окончания грозит прямым столкновением Альянса с Россией.

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«Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия», — сказал президент Чехии.

Он добавил, что на этом этапе считает, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО.

Павел отметил, что украинские военные, очевидно, будут «самыми опытными из всех и стали бы большим преимуществом для стран НАТО».

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«Итак, есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны», — подытожил президент Чехии.

По мнению новоизбранного президента Чехии, Запад должен быть осторожен в стремлении к такому поражению России, которое приведет к развалу страны-агрессора.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Чехия НАТО Петр Павел Война России против Украины

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