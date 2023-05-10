Запад не дает Украине F-16, так как боится, что РФ захватит их секретные детали — Павел
Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16, в том числе из-за опасений, что Россия сможет захватить комплектующие самолетов.
Об этом он заявил в эфире местного радио, сообщает České noviny.
По его словам, Украине нужна авиация для подготовки к решающей фазе войны против России.
Он напомнил, что западные союзники не передают современные истребители, поскольку подготовка к их эксплуатации занимает относительно много времени.
Павел говорит — решению Запада также мешает наличие секретных комплектующих в их самолетах, а партнеры Украины не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.
«Но я знаю, что переговоры продолжаются. В итоге Украина может получить несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники», — сказал чешский президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.
Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.