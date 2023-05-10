Запад не дает Украине F-16, так как боится, что РФ захватит их секретные детали — Павел 10 мая, 21:23 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16, в том числе из-за опасений, что Россия сможет захватить комплектующие самолетов.

Об этом он заявил в эфире местного радио, сообщает České noviny.

По его словам, Украине нужна авиация для подготовки к решающей фазе войны против России.

Он напомнил, что западные союзники не передают современные истребители, поскольку подготовка к их эксплуатации занимает относительно много времени.

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Павел говорит — решению Запада также мешает наличие секретных комплектующих в их самолетах, а партнеры Украины не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.

«Но я знаю, что переговоры продолжаются. В итоге Украина может получить несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники», — сказал чешский президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.



Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.