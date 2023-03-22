Президент Чехии допустил, что поддержка Украины может уменьшиться 22 марта, 22:08 Петр Павел (Фото:Eva Korinkova/Reuters)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поддержка Украины западными странами может уменьшаться из-за усталости от войны со стороны Запада.

«Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться», — сказал Павел в интервью Süddeutsche Zeitung.

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Он добавил, что, если поддержка Вашингтона после выборов в США в 2024 году уменьшится, поддержка со стороны ряда европейских стран также уменьшится.

Чешский лидер отметил, что западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы она могла занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ.

По мнению Павла, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет начинать любые крупные и сложные операции.

«Этот год является решающим для развития войны», — заявил президент Чехии.

20 марта Петр Павел говорил, что у Украины буде только одна попытка провести крупное контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.