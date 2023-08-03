Президент Бразилии заявил, что «ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру» в Украине 3 августа, 10:39 Луис Инасио Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин «не готовы к миру» в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Лула да Силва утверждает, что его страна «стремится к миру» в Украине.

«Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру», — сказал он.

По его словам, «мирные предложения», которые он ищет вместе с другими «нейтральными странами», будут готовы тогда, когда Украина и РФ «будут готовы к переговорам».

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Бразильский президент заявлял, что не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться «на стороне мира». Да Силва имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого отклонил приглашение главы Кремля приехать в Россию.

На саммите лидеров ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна он отказался осуждать действия РФ и заявил, якобы мир «устал от войны России против Украины».

