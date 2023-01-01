Новый президент Бразилии перед инаугурацией встретился с представителями Украины и РФ 1 января, 05:59 Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в субботу, 31 декабря, с представителями Украины и России накануне своей инаугурации. Он призвал к прекращению войны.

Об этом пишет Reuters.



Лула сообщил, что отдельно встречался со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Видео дня

Они прибыли в Бразилию, чтобы представлять свои страны на инаугурации Лулы. Политики также встретились с новым министром иностранных дел Мауро Виейрой.

Лула сказал Матвиенко, что Бразилия желает «мира и того, чтобы стороны нашли точки соприкосновения, чтобы положить конец конфликту», который начался, когда РФ вторглась в Украину 24 февраля.

По его словам, Свириденко принесла ему отчет о ситуации в Украине.