На фоне скандальных заявлений. Президент Бразилии отреагировал на приглашение посетить Украину, он отправит помощника 22 апреля, 14:20 Луис Инасио Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что отправит в Украину своего помощника, таким образом он ответил на предложение посетить Украину с визитом.

Об этом сообщает Folha.

По словам руководителя генерального секретариата администрации президента страны Марсио Маседо, специальный помощник Силвы по международным вопросам Селсо Аморим отправится в Украину.

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«Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-руководитель МИД, который уже был в России, посетит Украину», — сказано в сообщении.

В пятницу, 22 апреля украинцы устроили демонстрацию возле посольства Бразилии в Лиссабоне, чтобы выразить протест против недавних высказываний президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне России против Украины.

После предложения Лулы да Силвы создать «аналог G20» для завершения войны МИД Украины заявил, что для понимания истинной сущности и причин агрессии России он должен посетить Украину.

Ранее Лула да Силва говорил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет захватить всю территорию Украины: «Возможно, обсудим Крым. Но то, что он снова вторгся, ему придется переосмыслить», — сказал он.

Также, по словам президента Бразилии, президент Владимир Зеленский «не может хотеть всего».