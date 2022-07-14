«Но я никому не скажу». Президент Бразилии заявил, что «нашел способ» прекратить войну России против Украины 14 июля, 22:14 Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Reuters.

Он уточнил, что не будет озвучивать эту информацию на публику.

«Я скажу ему (Зеленскому — ред.) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины — ред.). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — заявил Болсонару.

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При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.

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Справка: между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца.

Телефонный разговор Зеленского с Болсонару запланирован на понедельник, 18 июля.

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