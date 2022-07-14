«Но я никому не скажу». Президент Бразилии заявил, что «нашел способ» прекратить войну России против Украины

14 июля, 22:14
Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Reuters.

Он уточнил, что не будет озвучивать эту информацию на публику.

«Я скажу ему (Зеленскому — ред.) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины — ред.). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — заявил Болсонару.

Видео дня

При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.

Читайте также:
Дмитрий Тузов
Дмитрий Тузов
Переломный момент в войне путинской России против Украины и цивилизованного мира

Справка: между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца.

Телефонный разговор Зеленского с Болсонару запланирован на понедельник, 18 июля.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бразилия Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
14 июля, 21:00
Выбор авто
Мобильный военный рекрутинговый центр в Санкт-Петербурге (Фото:Anton Vaganov / REUTERS)
Заключенные, дураки, безработные /
Остро нуждаясь в живой силе, Россия вербует в армию людей, не способных воевать — западная пресса
14 июля, 19:09
Геополитика
Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 17:44
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X