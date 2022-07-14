«Но я никому не скажу». Президент Бразилии заявил, что «нашел способ» прекратить войну России против Украины
Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Reuters.
Он уточнил, что не будет озвучивать эту информацию на публику.
«Я скажу ему (Зеленскому — ред.) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины — ред.). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — заявил Болсонару.
При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.
Справка: между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца.
Телефонный разговор Зеленского с Болсонару запланирован на понедельник, 18 июля.
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