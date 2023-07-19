«Мир устал от войны в Украине». Президент Бразилии отказался осудить РФ и сказал, что Зеленский и Байден «тоже виноваты» 19 июля, 16:03 Президент Бразилии Лула да Силва (Фото:news365.co.za)

Президент Бразилии Лула да Силва на саммите лидеров ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна отказался осуждать действия РФ и заявил, якобы мир «устал от войны России против Украины», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники Bloomberg заявили, что нежелание Лулы принять более жесткие формулировки в отношении России разочаровало страны ЕС и укрепило позиции стран Латинской Америки, в частности Кубы и Венесуэлы, которые были против жестких формулировок относительно российской агрессии.



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Лула не только избегал того, чтобы назвать Москву главным виновником войны, но и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден также виноваты в том, что якобы не смогли продолжить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам одного высокопоставленного дипломата, Лула «боялся огорчить Россию».

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Поэтому наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной», — заявил президент Бразилии.

Высокопоставленные чиновники ЕС подчеркнули, что окончательное заявление, принятое на саммите, является большим достижением, поскольку в нем упоминается «война РФ против Украины» и его подписали все страны, кроме Никарагуа.

При этом Лула неоднократно настаивал на том, что его позиция не изменилась.

Отмечается, что Текст декларации «из-за деликатности по обе стороны Атлантики», был размытым и не осудил российскую агрессию достаточным образом.

Саммит лидеров ЕС и лидеров Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) прошел в Брюсселе 17−19 июля. Последняя такая встреча состоялась восемь лет назад.

На саммите лидеры ЕС и CELAC обязались восстановить свое давнее партнерство, которое основывается на общих ценностях и интересах, а также прочных экономических, социальных и культурных связях.

В конце саммита они приняли декларацию, которую поддержали все страны, за исключением Никарагуа и договорились проводить саммиты каждые два года.

10 мая Лула заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее он призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны «начать говорить о мире».

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины.

1 июня Лула осудил осудил вторжение России в Украину, хотя до этого он занимал нейтральную позицию.