Президент Бразилии осудил Россию за вторжение в Украину. До этого он был «на стороне мира» 1 июня, 21:19 Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил вторжение России в Украину. До этого он занимал нейтральную позицию.

Он также подтвердил свою позицию в интересах территориальной целостности Украины, сообщает The Guardian.

Эти комментарии прозвучали после встречи да Силвы с президентом Финляндии Саули Нииностио в Бразилии.

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Ранее бразильский президент заявлял, что не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться на стороне мира. Недавно да Силва имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого отклонил приглашение главы Кремля приехать в Россию.