Президент Бразилии осудил Россию за вторжение в Украину. До этого он был «на стороне мира»
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado)
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил вторжение России в Украину. До этого он занимал нейтральную позицию.
Он также подтвердил свою позицию в интересах территориальной целостности Украины, сообщает The Guardian.
Эти комментарии прозвучали после встречи да Силвы с президентом Финляндии Саули Нииностио в Бразилии.
Ранее бразильский президент заявлял, что не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться на стороне мира. Недавно да Силва имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого отклонил приглашение главы Кремля приехать в Россию.