Президент Бразилии хочет обсудить войну РФ против Украины с Си Цзиньпином 10 апреля, 16:42 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на этой неделе проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений станет война в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, сообщает The Guardian.

По его словам, переговоры двух лидеров состояться во время визита Лулы да Силвы в Китай. Встреча состоится в пятницу, 14 апреля.

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«Они поговорят о войне в Украине», — заявил глава МИД.

При этом ожидается, что президент Бразилии хочет продвинуть свое предложение о посреднических переговорах по прекращению войны в Украине.

7 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, чтобы Украина отказалась от оккупированного Россией Крыма, что, по его мнению, поможет завершить полномасштабную войну.

В январе Бразилия отказалась передать Украине боеприпасы и отклонила просьбу Германии отправить ВСУ снаряды для танков.

В начале марта президент Владимир Зеленский провел с Лула да Силвой разговор.