Президент Бразилии хочет обсудить войну РФ против Украины с Си Цзиньпином
Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на этой неделе проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений станет война в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, сообщает The Guardian.
По его словам, переговоры двух лидеров состояться во время визита Лулы да Силвы в Китай. Встреча состоится в пятницу, 14 апреля.
«Они поговорят о войне в Украине», — заявил глава МИД.
При этом ожидается, что президент Бразилии хочет продвинуть свое предложение о посреднических переговорах по прекращению войны в Украине.
7 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, чтобы Украина отказалась от оккупированного Россией Крыма, что, по его мнению, поможет завершить полномасштабную войну.
В январе Бразилия отказалась передать Украине боеприпасы и отклонила просьбу Германии отправить ВСУ снаряды для танков.
В начале марта президент Владимир Зеленский провел с Лула да Силвой разговор.