Президент Бразилии досрочно покинет США из-за состояния здоровья

19 сентября, 23:21
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Лула да Силва (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Лула да Силва (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Президент Бразилии Лула да Силва досрочно покинет США из-за жалоб на плохое самочувствие и сильную усталость, сообщает CNN Brasil.

По данным телеканала, Лула да Силва должен вылететь из США 19 сентября, однако на 20 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

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При этом его делегация уверяет, что несмотря на свое состояние, президент Бразилии проведет все запланированные встречи, а уже после покинет США.

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Зеленский находится с визитом в Нью-Йорке, где выступил с речью на Генассамблее ООН. У украинского президента также запланированы встречи с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Бразилии отказался занять четкую позицию в войне России против Украины или передать Киеву оружие.

Также он пытался позиционировать себя как потенциальный мирный посредник между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться «нейтральными», если хотят достичь мира.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Бразилия Джо Байден Владимир Зеленский Луиз Інасио Лула да Силва

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