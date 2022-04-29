«Самое главное — не соглашаться на оккупацию». Президент Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Украины 29 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

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«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — сказал Алиев.

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По его словам, принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран.

Алиев убежден, что международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

На вопрос, какой совет бы он дал Украине он ответил: «Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию»



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