«Самое главное — не соглашаться на оккупацию». Президент Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Украины

29 апреля, 15:00
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

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«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — сказал Алиев.

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По его словам, принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран.

Алиев убежден, что международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

https://www.youtube.com/embed/F2WLPMvrEfY

На вопрос, какой совет бы он дал Украине он ответил: «Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию»

https://www.youtube.com/watch?v=azjCGvZIZDE&t=9144s&ab_channel=presidentaz
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Азербайджан Ильхам Алиев Украина Война России против Украины

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