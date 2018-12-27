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Президент Австрии заявил о необходимости принятия единого миграционного законодательства в Европе

Сегодня, 18:22
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По словам президента Австрии, нужно установить контроль над иммиграцией

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что необходимо создать единую систему предоставления убежища в Европе, сообщает Австрийское агентство печати.

Ван дер Беллен убежден, что Европа "должна работать" над единым законодательством в сфере миграции, которое позволит "защитить преследуемых и, вместе с тем, установить контроль над иммиграцией".

Политик отметил, что у заявителей должна быть возможность подавать на предоставление убежища в установленном порядке и, если есть предпосылки, получать его.

“Если мы хотим предотвратить хаотичную миграцию, нужно создать возможности для законной", - сказал он.

Ранее, представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. В то же время ряд государств Евросоюза, среди которых Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. Негативно к данному документу отнеслись также в Израиле и Австралии, а в Бельгии этот вопрос вовсе привел к распаду правящей коалиции.

Инициированный ООН первый Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

Теги:   Австрия Мигранты Закон

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Президент Австрии заявил о необходимости принятия единого миграционного законодательства в Европе

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