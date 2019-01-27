Президент Австрии раскритиковал США из-за ситуации с Северным потоком-2 Сегодня, 13:23 431 Цей матеріал також доступний українською EPA Александр Ван дер Беллен заявил, что США относится к странам ЕС "как к колониям" EPA

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен раскритиковал позицию США относительно строительства газопровода Северный поток-2.

По его словам, США оказывают давление на ЕС из-за данного проекта, сообщает газета Der Standard.



"Американское правительство относится к Евросоюзу и отдельным странам-членам, как к колониям", - заявил австрийский президент.

Свои слова Ван дер Беллен также отнес к действиям США в вопросе иранской ядерной сделки.

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.