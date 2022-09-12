Каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы — президент Австрии 12 сентября, 10:35 Александр ван дер Беллен (Фото:www.facebook.com/alexandervanderbellen)

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что каждый кубометр газа российский диктатор Владимир Путин использует для раскола Европы.

По его словам, захватническая война России против Украины касается всех европейцев.

«Потому что это нападение на наш образ жизни, нашу демократию, нашу идентичность и на наше будущее. Европа объединилась во введении жестких санкций против России. И они работают. Но каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы», — написал он в Twitter.

Видео дня

Президент добавил, что «сейчас мы не должны втягиваться в соглашение с российским режимом».

«Мы должны выйти из зависимости, которую создали сами себе. Инвестируя в возобновляемые источники энергии, мы сохраняем энергию. Это непросто и требует упорного труда», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что проблемы с поставкой газа по Северному потоку будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.

Газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.

По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его якобы нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.

В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.

Новость о том, что Северный поток не возобновит работу уже привела к скачку цен на газ в Европе на 30%.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.