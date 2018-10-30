Превосходная защита границы: Меркель похвалила президента Египта за недопуск мигрантов в Европу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что из территории Египта де-факто нет миграции в Европу.

Об этом немецкий лидер сказала во время пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фатаха Аль-Сиси, пишет Укринформ.

"Египет является важным партнером, в том числе, в области миграции...Египет обеспечивает превосходную защиту своей морской границы, так что из территории Египта нет де-факто миграции в Европу, хотя многие беженцы живут в Египте. Это достойно высокого признания", - сказала Меркель.

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По словам канцлера, роль страны еще больше вырастет в следующем году, когда Египет начнет председательствовать в Африканском союзе.