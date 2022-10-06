Призыв Зеленского к НАТО о превентивных ударах по РФ вызвал истерику в Кремле

6 октября, 21:56
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Ранее Зеленский прокомментировал постоянные ядерные угрозы российского диктатора Путина (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Ранее Зеленский прокомментировал постоянные ядерные угрозы российского диктатора Путина (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Кремль взорвался оскорблениями из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского к НАТО наносить по стране-агрессору РФ превентивные удары, а не дожидаться эскалации.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пишет, что заявления Зеленского — не что иное, как «призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». Его слова приводят российские пропагандистские СМИ.

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Также Песков призвал США, Великобритания и страны ЕС «обратить особое внимание» на слова Зеленского, поскольку они якобы «де-факто руководят деятельностью Киева».

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Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова после слов украинского лидера написала в Telegram, что это запад разжигает ядерную войну, а не Россия, которая множество раз угрожала миру ядерным ударом после любых провалов на фронте в Украине.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — пишет она.

Ранее Зеленский прокомментировал постоянные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

«Еще раз обращаюсь к международному сообществу. Как это было до 24-го… „превентивные удары“ — чтобы они знали, что с ними будет, если они применят [ядерное оружие], а не наоборот — ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: „Ах ты так? Ну вот, держи от нас“», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил в Facebook, что президент говорил о превентивных ударах по России до полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину 24 февраля введением санкций.

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21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Кремль Дмитрий Песков Владимир Зеленский Мария Захарова

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