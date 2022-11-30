Еврокомиссия предложила создать спецсуд для расследования преступления агрессии РФ против Украины — фон дер Ляйен

30 ноября, 11:53
Поделиться:
Президент ЕК рассказала о сути спецсуда для РФ (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Президент ЕК рассказала о сути спецсуда для РФ (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Еврокомиссия предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе.

По ее словам, спецсуд может быть создать при поддержке ООН.

«Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда», — отметила глава Еврокомиссии.

Видео дня

Читайте также:
Пример Нюрнбергского процесса. 76 лет назад были казнены главные преступники нацистской Германии: трибунал занял всего год

Фон дер Ляйен также заявила, что Россия также должна финансово заплатить за разрушения, которые она причинила.

«Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — добавила она.

https://www.youtube.com/embed/xulgSNZ8CUs

Глава ЕС подчеркнула, что в краткосрочной перспективе страны-партнеры могли бы создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем эти средства могли бы использовать для поддержки Украины.

Читайте также:
Впервые в истории. Министры юстиции G7 встретились из-за военных преступлений РФ

«После снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого», — резюмировала фон дер Ляйен.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Еврокомиссия Военные преступления РФ Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X