Еврокомиссия предложила создать спецсуд для расследования преступления агрессии РФ против Украины — фон дер Ляйен 30 ноября, 11:53 Президент ЕК рассказала о сути спецсуда для РФ (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Еврокомиссия предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе.

По ее словам, спецсуд может быть создать при поддержке ООН.

«Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда», — отметила глава Еврокомиссии.

Видео дня

Фон дер Ляйен также заявила, что Россия также должна финансово заплатить за разрушения, которые она причинила.

«Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — добавила она.

Глава ЕС подчеркнула, что в краткосрочной перспективе страны-партнеры могли бы создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем эти средства могли бы использовать для поддержки Украины.

«После снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого», — резюмировала фон дер Ляйен.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

