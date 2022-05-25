Поможет расследовать преступления РФ. США, Евросоюз и Великобритания создали консультативную группу
Разрушения в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
США, Евросоюз и Великобритания создали консультативную группу, которая поможет расследовать преступления российских оккупантов в Украине.
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«Эта совместная инициатива будет напрямую поддерживать усилия отдела по расследованию военных преступлений Генпрокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине, с целью уголовного преследования», — говорится в заявлении Госдепа США.
Группа будет предоставлять консультации и оперативную помощь по расследованию военных преступлений. Также она будет играть решающую роль в привлечении преступников к ответственности.
«Эта междисциплинарная группа предоставляет стратегические рекомендации и оперативную помощь в таких областях, как сбор и сохранение доказательств, военный анализ, расследование случаев сексуального насилия в условиях конфликта и сотрудничество с международными и национальными механизмами ответственности», — говорится в сообщении.
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