Поможет расследовать преступления РФ. США, Евросоюз и Великобритания создали консультативную группу 25 мая, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

США, Евросоюз и Великобритания создали консультативную группу, которая поможет расследовать преступления российских оккупантов в Украине.

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«Эта совместная инициатива будет напрямую поддерживать усилия отдела по расследованию военных преступлений Генпрокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине, с целью уголовного преследования», — говорится в заявлении Госдепа США.

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Группа будет предоставлять консультации и оперативную помощь по расследованию военных преступлений. Также она будет играть решающую роль в привлечении преступников к ответственности.

«Эта междисциплинарная группа предоставляет стратегические рекомендации и оперативную помощь в таких областях, как сбор и сохранение доказательств, военный анализ, расследование случаев сексуального насилия в условиях конфликта и сотрудничество с международными и национальными механизмами ответственности», — говорится в сообщении.

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