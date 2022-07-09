Катастрофические последствия для прав человека. Комиссар СЕ опубликовала меморандум о войне РФ против Украины
Комиссар Совета Европы Дуня Миятович в Украине (Фото:coe.int)
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович опубликовала меморандум о последствиях войны в Украине для прав человека. В частности, документ направлен на решение некоторых гуманитарных последствий.
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Сначала в документе говорится о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, выявленных Комиссаром во время ее работы по установлению фактов и мониторинга, в частности, во время ее визита в районы Киевской области, которые были одними из наиболее пострадавших от войны. Затем меморандум сосредотачивается на определенных категориях наиболее уязвимых слоев населения и необходимости установления ответственности за грубые нарушения прав человека и международные преступления.
"Нападение Российской Федерации привело к серьезным и массовым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права, что привело к катастрофическим последствиям для реализации практически всех прав человека народом Украины", - отмечается в документе.
Комиссар отметила, что систематические нападения указывают на возможную квалификацию многих из этих нарушений как военных преступлений и/или преступлений против человечности.
Отмечается, что в то время как большинство нарушений права на жизнь были вызваны использованием российскими войсками мощного взрывного оружия, кассетных боеприпасов или неуправляемых ракет в густонаселенных районах, российские войска также участвовали во внесудебных казнях, стреляя по мирным жителям без разбора.
Сообщается о сотнях случаев насильственного исчезновения, похищения, содержания под стражей без связи с внешним миром или исчезновения людей среди правозащитников, местных чиновников, журналистов, волонтеров, общественных активистов, бывших участников боевых действий или обычных гражданских лиц в районах Украины, подконтрольных российским войскам. или войскам, контролируемым Россией.
В меморандуме упоминаются и многочисленные сообщения о сексуальном насилии во время войны, совершенное российскими войсками.
Также сообщалось о многочисленных нападениях на журналистов и медиапрофессионалов, освещавших войну в Украине, среди которых много убитых и раненых.
«Достижение справедливости для всех жертв войны в Украине требует постоянной и долгосрочной преданности заинтересованных сторон, в том числе путем эффективного сотрудничества с Международным уголовным судом и долгосрочной поддержки системы правосудия», — отмечается в меморандуме.
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