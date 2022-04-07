«У нас значительные потери». Пресс-секретарь Путина признал неудачи российской армии в Украине
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков признал, что войска РФ понесли в Украине значительные потери. Об этом он сказал в интервью Sky News.
«У нас значительные потери, это огромная трагедия для нас», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
При этом Песков не считает, что потери тысяч солдат, шести генералов, сотни танков является унижением.
«Нет, это не унижение, это неправильное понимание событий», — сказал он.
По данным украинского Генштаба на 7 апреля, потери армии РФ составляют 18900 личного состава, 698 танков и 150 самолетов.
Минобороны РФ 25 марта признало гибель только 1351 российских военнослужащих.
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