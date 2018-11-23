Преследуемый Кремлем финансист Браудер попросил Канаду помочь исключить РФ из Интерпола

Британский бизнесмен, основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер, которого называют "врагом Путина №1", призвал парламент и правительство Канады помочь лишить Россию членства в Интерполе.

Выступая в эфире радиостанции CBC Radio One, Браудер упомянул правило в уставе организации, которое позволяет ей исключать из числа своих членов страны, которые используют Интерпол в своих целях, сообщает DW.

По его словам, прежде это правило никогда не применялось.

Интерпол является правоохранительным органом и "не предназначен для преследования политических врагов", подчеркнул Браудер.

Он также добавил, что организация "не должна быть рукой диктатуры".

Напомним, в конце мая Уильям Браудер был задержан в Мадриде по запросу России. После своего освобождения Браудер заявил, что Россия злоупотребляет Интерполом.

При этом стоит отметить, что ранее Интерпол неоднократно отказывал РФ в аресте Браудера.

11 июля 2013 года суд Москвы признал генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что в 2010 году Браудер возглавлял кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиск убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

Он также был одним из инициаторов так называемого Списка Магнитского - перечня лиц, ответственных за содержание под стражей и смерть аудитора Сергея Магнитского, а также причастных к другим грубым нарушениям прав человека в России.