23 ноября 2018, пятница

Преследуемый Кремлем финансист Браудер попросил Канаду помочь исключить РФ из Интерпола

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Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола

Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола

Британский бизнесмен, основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер, которого называют "врагом Путина №1", призвал парламент и правительство Канады помочь лишить Россию членства в Интерполе.

Выступая в эфире радиостанции CBC Radio One, Браудер упомянул правило в уставе организации, которое позволяет ей исключать из числа своих членов страны, которые используют Интерпол в своих целях, сообщает DW.

По его словам, прежде это правило никогда не применялось.

Интерпол является правоохранительным органом и "не предназначен для преследования политических врагов", подчеркнул Браудер.

Он также добавил, что организация "не должна быть рукой диктатуры".

Напомним, в конце мая Уильям Браудер был задержан в Мадриде по запросу России. После своего освобождения Браудер заявил, что Россия злоупотребляет Интерполом.

При этом стоит отметить, что ранее Интерпол неоднократно отказывал РФ в аресте Браудера.

11 июля 2013 года суд Москвы признал генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что в 2010 году Браудер возглавлял кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиск убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

Он также был одним из инициаторов так называемого Списка Магнитского - перечня лиц, ответственных за содержание под стражей и смерть аудитора Сергея Магнитского, а также причастных к другим грубым нарушениям прав человека в России.

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