Минобороны РФ пробило дно и повторило заявление роспропагандистов о том, что по собору в Одессе ударила украинская ПВО

23 июля, 12:29
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Разрушенный российской ракетой Преображенский собор в центре Одессы, 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Nina Liashonok)

Разрушенный российской ракетой Преображенский собор в центре Одессы, 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Nina Liashonok)

В минобороны РФ повторили заявление российских пропагандистов о том, что удар по Преображенскому собору в Одессе нанесла украинская ПВО.

В российском ведомстве назвали «не соответствующей действительности» информацию о том, что собор поразило российское оружие и традиционно обвинили украинскую ПВО.

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«Наиболее вероятной причиной разрушения собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты вследствие безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно размещают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», — оправдываются в минобороны страны-агрессора.

Там заявляют, что «все предназначенные для поражения и уничтоженные в ночь на 23 июля цели располагались на безопасном расстоянии от храма».

В минобороны РФ продолжают распространять свою пропагандистскую версию о том, что ударили по локациям, где «киевский режим с иностранными специалистами готовил террористические акты против РФ».

В ведомстве повторили также свой пропагандистский тезис о том, что не наносят удары по гражданским объектам и мирному населению.

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Ранее в минобороны РФ заявили, что «высокоточным оружием» 23 июля нанесли удар по объектам в Одессе, где «готовились террористические акты против РФ». Россияне заявляют, что там «находились иностранные наемники».

Российские пропагандисты до этого начали обвинять украинскую ПВО в ударе по Преображенскому собору УПЦ МП в Одессе.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля, российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Одесская область Одесса Минобороны РФ Ракетные удары Российская пропаганда Владимир Соловьев Ольга Скабеева Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака Спасо-Преображенский собор в Одессе

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