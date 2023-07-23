Глава Одесской ОГА встретился с итальянской делегацией и показал разрушенный россиянами Спасо-Преображенский собор 23 июля, 19:17 Итальянская делегация в разрушенном Спасо-Преображенском соборе (Фото:Олег Кипер/Телеграм)

В воскресенье, 23 июля, председатель Одесской ОГА Олег Кипер встретился с делегацией Комиссии по иностранным делам и по делам общин Палаты депутатов Итальянской Республики, которая прибыла после ночной ракетной атаки россиян на Одессу.

Об этом Кипер сообщил в Telegram.

«Встретились с делегацией Комиссии по иностранным делам и по делам общин Палаты депутатов Итальянской Республики во главе с госпожой Лия Куартапелле Прокопио в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Украине господина Пьера Франческо Дзадзо», — подчеркнул Кипер.



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Кипер выразил благодарность Италии за поддержку и готовность присоединиться к восстановлению поврежденных памятников архитектуры в результате ракетных ударов страны-террористки России.



Он отметил, что итальянской делегации показали последствия действий российских оккупантов, а именно: разрушенные архитектурные памятники, жилые дома и храм.



«Весь мир должен видеть, что российские уроды делают на украинской земле и принимать все меры, чтобы Украина как можно скорее победила эту тьму!» — написал глава Одесской ОГА.



Во встрече также принимал участие мэр Одессы Геннадий Труханов.



«Это — геноцид нашего народа. Они пытаются разрушить те столпы, на которых строится общество: духовность, культура и наука. Мы очень ценим, что в такое время вы вместе с нами, и воочию видите результаты варварских действий оккупантов», — сказал Труханов.



Российские удары по Одессе также прокомментировала Лия Куартапелле Прокопио.



«Мы даже не могли представить, что Одесса будет переживать такие моменты. Сегодня мы представляем Парламент Итальянской республики. Но с вами солидарна вся Италия, все жители нашей страны», — сказала Куартапелле Прокопио.

Ранее председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджия Мелони заявила, что Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора и других культурных памятников Украины.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.



Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.