РФ запретила въезд Борису Джонсону и ряду высокопоставленных министров Великобритании 16 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Визит Борис Джонсон в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:ОП)

Россия запретила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и высокопоставленным министрам въезд из-за «враждебной» к ней позиции королевства относительно войны в Украине.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает BBC.

Въезд в РФ также запретили министру иностранных дел Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и десяти другим высокопоставленным политикам — преимущественно членам Кабинета министров.

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Также в списке тех, кому Россия запретила въезд:

Вице-премьер-министр, лорд-канцлер и государственный секретарь по юстиции Доминик Рааб.

Государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.

Министр внутренних дел Прити Патель.

Канцлер Риши Сунак.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенга.

Министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис.

Министр вооруженных сил Джеймс Хэппи.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Генеральный прокурор Англии и Уэльса и генеральный адвокат Северной Ирландии Суэлла Браверман.

Депутат от консерваторов и бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

В Москве заявили, что это решение было принято в ответ на санкции Великобритании против России после вторжения в Украину.



В заявлении МИД РФ отмечено, что причиной такого решения была «безудержная информационно-политическая кампания Лондона, направленная на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания страны и удушение внутренней экономики».

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