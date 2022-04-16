РФ запретила въезд Борису Джонсону и ряду высокопоставленных министров Великобритании
Визит Борис Джонсон в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:ОП)
Россия запретила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и высокопоставленным министрам въезд из-за «враждебной» к ней позиции королевства относительно войны в Украине.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщает BBC.
Въезд в РФ также запретили министру иностранных дел Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и десяти другим высокопоставленным политикам — преимущественно членам Кабинета министров.
Также в списке тех, кому Россия запретила въезд:
- Вице-премьер-министр, лорд-канцлер и государственный секретарь по юстиции Доминик Рааб.
- Государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.
- Министр внутренних дел Прити Патель.
- Канцлер Риши Сунак.
- Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенга.
- Министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис.
- Министр вооруженных сил Джеймс Хэппи.
- Первый министр Шотландии Никола Стерджен.
- Генеральный прокурор Англии и Уэльса и генеральный адвокат Северной Ирландии Суэлла Браверман.
- Депутат от консерваторов и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В Москве заявили, что это решение было принято в ответ на санкции Великобритании против России после вторжения в Украину.
В заявлении МИД РФ отмечено, что причиной такого решения была «безудержная информационно-политическая кампания Лондона, направленная на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания страны и удушение внутренней экономики».
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