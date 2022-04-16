РФ запретила въезд Борису Джонсону и ряду высокопоставленных министров Великобритании

16 апреля, 13:24
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Визит Борис Джонсон в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:ОП)

Визит Борис Джонсон в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:ОП)

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Россия запретила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и высокопоставленным министрам въезд из-за «враждебной» к ней позиции королевства относительно войны в Украине.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает BBC.

Въезд в РФ также запретили министру иностранных дел Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и десяти другим высокопоставленным политикам — преимущественно членам Кабинета министров.

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Также в списке тех, кому Россия запретила въезд:

  • Вице-премьер-министр, лорд-канцлер и государственный секретарь по юстиции Доминик Рааб.
  • Государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.
  • Министр внутренних дел Прити Патель.
  • Канцлер Риши Сунак.
  • Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенга.
  • Министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис.
  • Министр вооруженных сил Джеймс Хэппи.
  • Первый министр Шотландии Никола Стерджен.
  • Генеральный прокурор Англии и Уэльса и генеральный адвокат Северной Ирландии Суэлла Браверман.
  • Депутат от консерваторов и бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

В Москве заявили, что это решение было принято в ответ на санкции Великобритании против России после вторжения в Украину.

В заявлении МИД РФ отмечено, что причиной такого решения была «безудержная информационно-политическая кампания Лондона, направленная на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания страны и удушение внутренней экономики».

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия Великобритания Борис Джонсон Война России против Украины

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