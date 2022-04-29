«Есть вопросы, которые нельзя обсуждать». Власти Швеции не планируют проводить референдум по вопросу членства в НАТО 29 апреля, 05:39 Цей матеріал також доступний українською Пемьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Фото:Paul Wennerholm/TT News Agency/via REUTERS)

Правительство Швеции не будет проводить референдум по вопросу вступления с раны в НАТО.

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Премьер-министерка Швеции Магдалена Андерссон заявила, что правительство Швеции не планирует проводить референдум по вопросу членства страны в НАТО, передает Reuters.

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Она назвала референдум «плохой идеей». По словам Андерссон, есть много конфиденциальной информации о национальной безопасности, поэтому на таком референдуме есть важные вопросы, которые нельзя обсуждать, «и важные факты, которые нельзя выкладывать на стол».

«Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума», — заявила глава шведского правительства.

Парламент Швеции пересматривает политику безопасности, отчет ожидается в середине мая. Отмечается, что вторжение России в Украину заставило Швецию и Финляндию пересмотреть давние убеждения в том, что военный нейтралитет является лучшим средством обеспечения национальной безопасности.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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