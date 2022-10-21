Нет электронной почты. Премьера Великобритании не смогут выбрать 20 000 консерваторов — The Times 21 октября, 23:55 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Около 20 000 членов Консервативной партии Великобритании не смогут принять участие в выборах нового премьер-министра, сообщает The Times. Причина — у них нет партийной электронной почты.

По данным издания, тысячи пожилых членов Консервативной партии могут быть лишены права проголосовать, поскольку за ними не закреплена партийная электронная почта.

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Как пишет The Times, планируется, что их обзвонят на выходных с призывом завести электронную почту. Однако, как выяснилось, даже те, у кого есть почта, могут быть лишены избирательных прав, поскольку некоторые консерваторы не получили письма, которые дают право голоса.

Большинство из них получили подтверждение своего права голоса в четверг вечером, 20 октября, через несколько часов после того, как Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра.

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку после рекордно коротких в британской истории 45 дней на посту. Еще 12 октября она заявляла, что «твердо намерена» посетить Украину, однако так и не успела этого сделать.

