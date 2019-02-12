Премьер Японии назвал условие заключения мирного договора с Россией Вчера, 09:09 1019 Цей матеріал також доступний українською EPA По словам Абэ, Япония готова заключить мирный договор с РФ только после определения границы EPA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет подписан только после четкого определения границы.

По его словам, заключение мирного договора с Россией зависит от демаркации границ "северных территорий" – четырех Курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на суверенитет над которыми претендует Токио, сообщает телеканал NHK.

При этом Абэ отказался отвечать на вопрос одного из депутатов о возможности заключения мирного договора с Россией при условии передачи только двух из четырех спорных островов.



"Наша задача - решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них", - отметил японский премьер, добавив: "Предметом переговоров являются все четыре северных острова. В этой позиции нет никаких изменений".

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.

14 января 2019 года переговоры России и Японии о Курилах завершились провалом.