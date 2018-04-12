Премьер Турции назвал Путина и Трампа "уличными задирами"

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прокомментировал заявления относительно ситуации в Сирии, которыми обменялись Россия и США.

По его словам, Анкара выступает против эскалации напряженности в отношениях между ядерными державами, сообщает Anadolu.

"Постоянные члены СБ ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии "умных ракет". В ответ слышатся утверждения об арсенале еще "более крутых и продвинутых" систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир посреди дня", - сказал Йылдырым.

Он также добавил, что от противостояния держав страдает мирное население Сирии.

"Регион как никогда нуждается в сотрудничестве и восстановлении, а не в углублении противоречий. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур", - сказал Йылдырым.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные", - заявил он.

Перед этим посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии, и наносить удары по источникам огня.

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7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

Президент Трамп не исключил применения военной силы против режима Башара Асада. По словам Трампа, он намерен обсудить возможные шаги со своими военными советниками, и уже в ближайшие 24-48 часов администрация Белого дома примет "важное" решение.

По данным The New York Times, Трамп совместно с советниками рассматривает несколько вариантов ответа на применение в Сирии химического оружия, в том числе и масштабного военного удара.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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