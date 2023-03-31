«Разом з вами і ми козацького роду». Премьер Словении заговорил на украинском во время посещения Бучи 31 марта, 16:00 Зеленский встретился с премьером Словении во время его визита в Киев (Фото:ОП)

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время визита в Бучу в годовщину освобождения города от российских оккупантов заговорил на украинском языке.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и всем украинцам, начав речь на украинском.

Голоб отметил, что нелегко находиться в городе.

«Одно дело слушать о том, что здесь произошло, другое дело — быть здесь и чувствовать это», — сказал премьер Словении.

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Он закончил свое обращение также на украинском, назвав войну РФ против Украины «неспровоцированной» и «ненужной».

«Это нам всем навязали, но теперь она соединила нас. Сегодня все мы украинцы. Ваш флаг — теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, также перед моим кабинетом. Позвольте мне вспомнить, что сегодня мы связаны как никогда. Вместе с вами и мы козацкого рода. Вместе с нами снова „запануєте у своїй сторонці“», — резюмировал он.

Войска РФ зашли в Бучу под Киевом в первые дни большой войны против Украины.

После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.







Зеленский вместе с молдавской коллегой Маей Санду, а также премьер-министрами Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу в годовщину освобождения города от оккупационных войск РФ.



Лидеры стран почтили память убитых россиянами жителей Бучи и установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений. Церемония прошла возле церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых. На ней прозвучали имена 77 идентифицированных людей, похороненных в братской могиле возле храма, а также 11 военных, погибших в боях за Бучу.