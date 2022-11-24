Премьер Словакии подарил Орбану новый шарф 24 ноября, 14:07 Эдуард Гегер и Виктор Орбан (Фото:Eduard Heger / Twitter)

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер подшутил над венгерским коллегой Виктором Орбаном из-за его шарфа с картой Большой Венгрии, который вызвал большой скандал в обществе.

Гегер подарил Орбану новый шарф — с символикой Словакии.

«Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, поэтому подарил ему сегодня новый», — написал премьер Словакии, опубликовав фото с Орбаном.

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Под старым шарфом Гегер имел в виду шарф с очертаниями Великой Венгрии с частями соседних государств в ее составе — современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины — которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Накануне Орбан во время товарищеского футбольного матча со сборных Венгрии и Греции в Будапеште появился на стадионе в шарфе с картой Великой Венгрии с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

В МИД Украины в ответ на это заявили, что ожидают извинений от Венгрии и опровержений посягательства на территориальную целостность Украины.

Сам Орбан в свое оправдание заявил, что не надо «видеть того, чего нет».