04 июля 2018, среда

Премьер Польши: Война на Донбассе является частью большого плана по дестабилизации Запада

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Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что война на Донбассе является частью большого российского плана по дестабилизации Запада.

Выступая в Европарламенте Моравецкий заявил, что последние годы были периодом "чрезвычайного усиления геополитических угроз".

"Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине и не только - вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества", - цитирует Моравецкого Радио Польша.

Премьер Польши подчеркнул, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия, которая пошатнула архитектуру безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов. 

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

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