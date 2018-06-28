Премьер Польши: Санкции против России должны быть продлены

Польша занимает твердую позицию относительно продолжения санкций против России, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Его заявление прозвучало накануне заседания Европейского совета в четверг, 28 июня, в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сегодня встречаемся в формате Вышеградской четверки с президентом (Франции Еммануэлем) Макроном. Будем обсуждать санкции в отношении России в контексте российской агрессии против Украины. Позиция Польши является неуклонно твердой и однозначной, что санкции должны быть продолжены", - подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель проинформируют лидеров ЕС об имплементации Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, по результатам чего Европейский совет должен принять принципиальное политическое решение о продлении санкций против РФ после 31 июля.

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