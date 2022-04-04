«Чего вы добились?». Премьер Польши критикует Макрона за частые звонки Путину 4 апреля, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото:Kremlin via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Эммануэля Макрона за звонки Владимиру Путину.

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«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?», — приводит слова Моравецкого RMF24.

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Польский премьер подчеркнул: «с преступниками не договариваются, с преступниками борются».

«Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?», — добавил Моравецкий.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно звонит Путину. Последний такой звонок состоялся 29 марта.

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