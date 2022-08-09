Имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и западной поддержке — премьер Польши

9 августа, 20:58
Маттеуш Моравецкий (Фото:Mateusz Morawiecki/Facebook)

Маттеуш Моравецкий (Фото:Mateusz Morawiecki/Facebook)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и поддержке западных стран.

«Война в Украине раскрыла правду о России. Многие отказывались видеть, что государство Владимира Путина все еще имеет империалистические тенденции. Теперь им предстоит столкнуться с тем, что в России возродились демоны 19-го и 20-го веков: национализм, колониализм и тоталитаризм», — написал он в статье для Spectator.

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Он добавил, что, вместо того чтобы сохранять разумную бдительность, Запад ответил «погружением в геополитический сон» и предпочел не видеть проблем.

«Имперская Россия может быть побеждена благодаря Украине и нашей поддержке. Победа в этой войне — всего лишь вопрос нашей последовательности и решимости», — подчеркнул он.

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Польский премьер подчеркнул, что благодаря поставкам западного оружия, Украина начала менять направление этой войны, а моральный дух украинцев не сломлен. Он также отметил, что боевой дух россиян наоборот слабеет, а армия оккупантов несет большие потери.

Также Моравецкий заявил, что если бы Европа отправляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, то страна-агрессор Россия уже давно победила бы в войне.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Поддержка МИД Польши Матеуш Моравецкий

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