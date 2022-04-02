Премьер Польши раскритиковал ЕС за нежелание вводить более жесткие санкции против России 2 апреля, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool/Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за слабую позицию по поводу санкций против РФ.

Об этом он заявил в Twitter.

«Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, не летают ли над их домами российские самолеты, а тем временем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла», — написал он.

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