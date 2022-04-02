Премьер Польши раскритиковал ЕС за нежелание вводить более жесткие санкции против России

2 апреля, 15:22
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Матеуш Моравецкий (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool/Reuters)

Матеуш Моравецкий (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool/Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за слабую позицию по поводу санкций против РФ.

Об этом он заявил в Twitter.

«Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, не летают ли над их домами российские самолеты, а тем временем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/MorawieckiM/status/1510153210060849154
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Евросоюз Санкции против России Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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