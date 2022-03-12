Премьер Польши о поставках газа из России: Торговать с преступниками недопустимо 12 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу как можно скорее отказаться от поставок газа из России



Об этом сообщает RMF24.

По словам польского премьера, война РФ против Украины стала «холодным душем» для ЕС. Только сейчас многие поняли, что газ для Владимира Путина важен не только с точки зрения финансов, также это является способом сделать партнеров зависимыми.

Он отметил, что не очень доволен результатами последнего саммита европейских лидеров, но рад видеть «стратегическое пробуждение всей Европы».



«С преступниками дела не ведутся, не говоря уже о военных преступниках», — подчеркнул Моравецкий.

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