Премьер Новой Зеландии впервые в истории пришла на заседание Генассамблеи ООН с ребенком

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила заседание Генеральной Ассамблеи ООН вместе со своей новорожденной дочерью Нив Те Ароха.

Это первый случай за всю историю Генассамблеи ООН, сообщает ВВС.

Для малышки был создан электронный идентификатор члена ООН.

Jacinda Ardern just made history by becoming the first world leader to bring her young infant with her to the UN General Assembly.



They even issued her a special security pass. #UNGA #NewZealand pic.twitter.com/TB524TZts7 — Muhammad Lila (@MuhammadLila) 25 сентября 2018 г.

Супруг премьер-министра Кларк Гейфорд вместе с дочерью находился в зале заседания во время выступления жены.

Джасинда Ардерн родила дочь 21 июня этого года и вышла из декретного отпуска через шесть недель. Она стала второй в истории женщиной, которую избрали главой правительства и во время пребывания на посту родила ребенка. Первой была Беназир Бхутто - в 1990 году она родила дочь, будучи премьером Пакистана.