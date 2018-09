Премьер Новой Зеландии впервые в истории пришла на заседание Генассамблеи ООН с ребенком

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила заседание Генеральной Ассамблеи ООН вместе со своей новорожденной дочерью Нив Те Ароха.

Это первый случай за всю историю Генассамблеи ООН, сообщает ВВС.

Для малышки был создан электронный идентификатор члена ООН.

Jacinda Ardern just made history by becoming the first world leader to bring her young infant with her to the UN General Assembly.



They even issued her a special security pass. #UNGA #NewZealand pic.twitter.com/TB524TZts7