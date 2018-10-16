16 октября 2018, вторник

Премьер Норвегии заявила о завершении большинства военных программ с РФ после оккупации Крыма

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Эрна Сольберг

Эрна Сольберг

После аннексии Крыма Норвегия решила свернуть большинство военных программ с Россией.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, пишет Укринформ.

По мнению Сольберг, аннексия Россией Крыма, нарушает международное право и является лишь одним из вызовов современности, однако не единственным.

Премьер отметила, что Запад не должен быть равнодушным перед вызовами, не должен забывать о ценностях и обязан действовать.

При этом, по словам Сольберг, Норвегия - это глаза и уши НАТО в северной части.

"Мы - глаза и уши НАТО на севере...Северная Атлантика и Балтийское море снова становятся регионами стратегической важности", - сказала Сольберг.

Премьер указала и на важное геостратегическое морское положение своей страны, которая имеет выход в Атлантический океан и географически близка к РФ.

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