Премьер Норвегии заявила о завершении большинства военных программ с РФ после оккупации Крыма

После аннексии Крыма Норвегия решила свернуть большинство военных программ с Россией.
Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, пишет Укринформ.
По мнению Сольберг, аннексия Россией Крыма, нарушает международное право и является лишь одним из вызовов современности, однако не единственным.
Премьер отметила, что Запад не должен быть равнодушным перед вызовами, не должен забывать о ценностях и обязан действовать.
При этом, по словам Сольберг, Норвегия - это глаза и уши НАТО в северной части.
"Мы - глаза и уши НАТО на севере...Северная Атлантика и Балтийское море снова становятся регионами стратегической важности", - сказала Сольберг.
Премьер указала и на важное геостратегическое морское положение своей страны, которая имеет выход в Атлантический океан и географически близка к РФ.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования