Премьер Норвегии предлагает выделить Украине $7 млрд в течение пяти лет. Зеленский благодарен за «вклад в победу» 6 февраля, 15:57 Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Норвегии премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил ежегодно выделять по 15 миллиардов норвежских крон (примерно $1,5 млрд) на протяжении пяти лет на гуманитарную и военную помощь Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В 2023 году часть помощи направят на военные нужды, остальные — на гуманитарные (распределение в ближайшие годы может измениться). По словам премьера, средства распределят в соответствии с приоритетами украинского правительства и не обязательно передадут непосредственно властям.

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Гуманитарную помощь хотят передать организациям, имеющим самые большой опыт в ее предоставлении, тогда как военную будут координировать с американскими и европейскими союзниками, чтобы «избежать недостатков».

«Это крупнейшая программа помощи, которую Норвегия когда-либо имела. Мы должны обеспечить избегание коррупции и других злоупотреблений, что является важным приоритетом для Украины. Но это страна, которая сейчас находится в состоянии войны», — сказал Стере.

Для одобрения его предложения за него должно проголосовать большинство в парламенте. Как пишет The Local, не гарантировано, что именно такую сумму — 75 миллионов крон ($7,3 миллиарда) — утвердят депутаты, поскольку у правительства нет большинства.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил норвежского премьера за объявление «нового беспрецедентного» пятилетнего пакета помощи, назвав его «весомым вкладом в нашу будущую победу» над Россией и послевоенное восстановление.