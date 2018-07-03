Премьер Нидерландов перебил Трампа после слов о позитиве от введения новых пошлин

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перебил президента США Дональда Трампа, когда тот говорил, что неспособность достигнуть соглашения с ЕС по вопросу введения новых пошлин будет позитивом.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции Трампа и Рютте по итогам двусторонней встречи, сообщает Politico.

Американский президент сказал, что во время дискуссий между лидерами ЕС произошло "много хорошего", несмотря на борьбу против решения США ввести тарифы на импортные сталь и алюминий, США также угрожают ввести новые пошлины на автомобили с ЕС.

Трамп заявил, что он надеется "решить что-то" с лидерами ЕС, чтобы его администрации не пришлось накладывать эти пошлины.

"Если мы этого не сделаем, это тоже будет позитивом, потому что ...", - сказал Трамп, но Рютте коротко прервал его: "Нет".

"Только подумайте об авто, которые хлынут сюда (в США - ред.)", - добавил Трамп, на что премьер Нидерландов ответил: "Это не позитив. Мы должны выработать решения".

После этого оба лидера пожали руки.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации. Позже президент заявил, что решил подождать 15 дней международной реакции и лишь затем введет пошлины. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что от решения Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия проиграют все стороны.