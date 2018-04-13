Премьер Молдовы призвал Киев подать общую заявку на членство в ЕС

Молдова и Украина должны рассмотреть вопросы совместной подачи заявки на членство в Европейском Союзе, заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип в интервью Европейской правде.

"Я думаю, что очень стоит сделать это вместе. Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. У наших стран уже есть соглашения об ассоциации, у нас есть безвизовые режимы [с ЕС]", - сказал Филип.

Он также отметил, что речь идет не только о совместной заявке, но и о том, что относительно трех стран можно применять различные особые механизмы.

"Мы хотим совместно обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем совместно рассказывать об этом странам-членам ЕС, то нам удастся быть более убедительными ", - подчеркнул он.

В то же время Филипп признал, что Молдова не будет готова подавать заявку в ближайшие два года. "Я не думаю, что мы будем готовы подать заявку ни в нынешнем, ни даже в 2019 году", - отметил он.

Филипп также напомнил, что фактически вступление в ЕС означает поднятие уровня внутренних стандартов страны до уровня Европейского Союза. "Когда я говорю о стандартах, я не имею в виду только законодательство, а непосредственно то, как работают здравоохранение, образование, каково качество жизни людей, развитие инфраструктуры", - пояснил молдавский премьер.

Он также отметил, что у Молдовы есть амбициозная программа реформ, однако они не имеют положительного резонанса в обществе. "Такая особенность: реальные, настоящие реформы - довольно болезненные, поэтому вызывают негативную реакцию у людей", - констатировал Филип.

Смотрите также

В сентябре 2017 вице-спикер парламента Молдовы Юрий Лянкэ заявил, что Украина, Грузия и Молдова планируют обратиться в Европарламент с просьбой разработать дорожную карту вступления в Европейский Союз.