Премьер-министры Польши и Финляндии сделали совместное заявление об Украине: Мы за вас и вместе с вами
Матеуш Моравецкий и Санна Марин (Фото:facebook.com/MorawieckiPL)
Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Финляндии Санна Марин заявили о полной поддержке странами Украины в войне против российских захватчиков. Украинцы всегда могут рассчитывать на поддержку их стран.
Об этом говорится в совместном заявлении сторон.
«Мы твердо чувствуем, что вы боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому у вас всегда будет наша поддержка», — заявил Моравецкий и добавил, что это будут «не только слова, но действия и факты».
Марин подчеркнула, что оба государства «целиком поддерживают Украину в ее борьбе против России».
«Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности», — сказала финская премьер.