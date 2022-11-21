Премьер-министры Польши и Финляндии сделали совместное заявление об Украине: Мы за вас и вместе с вами 21 ноября, 03:02 Матеуш Моравецкий и Санна Марин (Фото:facebook.com/MorawieckiPL)

Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Финляндии Санна Марин заявили о полной поддержке странами Украины в войне против российских захватчиков. Украинцы всегда могут рассчитывать на поддержку их стран.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон.



«Мы твердо чувствуем, что вы боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому у вас всегда будет наша поддержка», — заявил Моравецкий и добавил, что это будут «не только слова, но действия и факты».

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Марин подчеркнула, что оба государства «целиком поддерживают Украину в ее борьбе против России».

«Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности», — сказала финская премьер.