Премьер-министр Японии съел рыбу с Фукусимы, чтобы показать, что она безопасна после сброса воды с АЭС

30 августа, 17:06
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Фумио Кишида (Фото:Kyodo/via REUTERS)

Фумио Кишида (Фото:Kyodo/via REUTERS)

Премьер-министр Японии Фумио Кишида съел «безопасную и вкусную» рыбу из Фукусимы через несколько дней после того, как сточные воды с атомной электростанции Фукусима № 1 сбросили в Тихий океан.

Об этом сообщает The Japan Times.

«Это очень хорошо», — сказал Кишида, жуя кусочек сашими из камбалы, призывая зрителей насладиться «безопасными и вкусными» японскими морепродуктами. Также премьер ел вареную свинину, фрукты, рис и овощи из региона Фукусима.

Видео дня

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Видео с тем, как премьер ест рыбу, появилось после того, как Китай запретил весь импорт морепродуктов из Японии. Япония требует, чтобы Китай — ее крупнейший рынок сбыта рыбы — снял запрет на импорт морепродуктов, одновременно предупредив, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.

https://twitter.com/GlobalObserverX/status/1696785282090119607?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1696785282090119607%7Ctwgr%5Ee6a042c2ba988505d75f0ffaf9060ae6bc400338%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F97953-prem-yer-ministr-yaponiji-z-jiv-ribu-z-fukusimi-abi-pokazati-shcho-vona-bezpechna-pislya-skidu-vodi-z-aes

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил 30 августа, что сбрасываемая в океан вода безопасна.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Япония Фукусима

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