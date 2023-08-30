Премьер-министр Японии съел рыбу с Фукусимы, чтобы показать, что она безопасна после сброса воды с АЭС 30 августа, 17:06 Фумио Кишида (Фото:Kyodo/via REUTERS)

Премьер-министр Японии Фумио Кишида съел «безопасную и вкусную» рыбу из Фукусимы через несколько дней после того, как сточные воды с атомной электростанции Фукусима № 1 сбросили в Тихий океан.

Об этом сообщает The Japan Times.

«Это очень хорошо», — сказал Кишида, жуя кусочек сашими из камбалы, призывая зрителей насладиться «безопасными и вкусными» японскими морепродуктами. Также премьер ел вареную свинину, фрукты, рис и овощи из региона Фукусима.

Видео дня

Видео с тем, как премьер ест рыбу, появилось после того, как Китай запретил весь импорт морепродуктов из Японии. Япония требует, чтобы Китай — ее крупнейший рынок сбыта рыбы — снял запрет на импорт морепродуктов, одновременно предупредив, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил 30 августа, что сбрасываемая в океан вода безопасна.