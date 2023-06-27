Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником и призвал к мирным переговорам с Россией 27 июня, 13:15 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Мартон Монус)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Об этом он сообщил в интервью Bild.

Свой ответ Орбан объяснил тем, что арест Путина будет мешать мирным переговорам по войне России против Украины.

«Приглашать их [стороны конфликта] к столу переговоров и говорить „подойдите к столу, я вас арестую“ — не очень хорошая идея… Говорить об этом сейчас абсолютно неуместно», — сказал он.

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Также у Орбана спросили, арестовали бы Путина в случае его приезда в Венгрию, на что он ответил, что «нет информации, что Путин хочет приехать в Венгрию».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.