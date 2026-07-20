Новый премьер-министр Великобритании Бернем заявил, что позвонит Зеленскому и подтвердит неизменную поддержку Украины

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверит его, что поддержка Великобританией страны, страдающей от войны, остается «непоколебимой» и «решительной».

Об этом сообщает Sky News.

В видеообращении, записанном сегодня утром еще до официального вступления в должность, Бернем сообщил журналистам, что звонки Зеленскому и президенту США Дональду Трампу станут для него первыми в этот день.

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«Позже сегодня я совершенно четко дам понять президенту Зеленскому, что никаких изменений нет. Я буду поддерживать его на все сто процентов — так же, как это делал Кир Стармер», — заявил Бернем.

Он также рассказал, что в последние годы, занимая должность мэра Большого Манчестера, сотрудничал с украинскими мэрами.

«Я привношу весь этот опыт в свою новую роль, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка со стороны Британии непоколебима и решительна, что она будет рядом с ним — и я лично тоже буду рядом с ним», — добавил новый премьер.

Энди Бернем — что известно

17 июля 2026 года Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании. 22 июня Стармер подтвердил, что покидает пост главы партии, заявив, что уйдет с должности премьер-министра после избрания нового лидера лейбористов. В тот же день новоизбранный депутат парламента Бернем подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра. 20 июля, после встречи с королем Карлом III, Энди Бернем стал премьер-министром страны.

Енді Бернем / Инфографика: Инфографика NV

56-летний Бернем с 2017 по 2026 год занимал пост мэра Большого Манчестера, а в 2001—2017 годах был депутатом британского парламента. Он дважды баллотировался на пост лидера Лейбористской партии — в 2010 и 2015 годах — и занимал ряд должностей в кабинете министров; в последний раз — пост министра здравоохранения в правительстве Гордона Брауна в 2009—2010 годах. Бернем принадлежит к умеренно-левому крылу Лейбористской партии.