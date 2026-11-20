Об этом сообщил телеканал TVN24 в пятницу, 20 ноября.

Как отметил репортер Пьотр Сверчек, когда две ракеты и беспилотник упали в Польше, премьер-министр Украины Сергей Корецкий находился в аэропорту Ясьонка в Жешуве. Журналист сослался на информацию «двух независимых источников», согласно которой Корецкий прибыл из Киева в ночь на 20 ноября, а утром должен был вылететь в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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Польское агентство аэронавигационных служб подтвердило, что на момент нарушения российскими ракетами воздушного пространства страны на взлетной полосе аэропорта находился украинский самолет со статусом HEAD (рейс, перевозящий VIP-персон с официальными миссиями).

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Сверчек сказал, что не знает, находился ли украинский премьер-министр уже в самолете или еще в здании аэропорта во время эвакуации из аэропорта Ясьонка. Однако он отметил, что вылет должен был состояться в 07:57 утра — «то есть после того, как было отменено первое предупреждение о тревоге и до того, как было объявлено второе».

Европейская правда написала, что источник, близкий к премьер-министру Корецкому, подтвердил изданию информацию TVN24.

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории страны упали две российские ракеты и один беспилотник.

Газета The Telegraph написала, что ракеты упали в 100 км от полигона Нова Демба, где с 9 по 22 ноября проходят первые военные учения Коалиции желающих.