Премьер-министр Румынии не посетит Киев из-за «напряженного графика»

14 июня, 11:26
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Димитар Ковачевский (Фото:dimitar.kovachevski/instagram.com)

Димитар Ковачевский (Фото:dimitar.kovachevski/instagram.com)

Премьер-министр Румынии Димитар Ковачевский не посетит Киев из-за «напряженного графика».

Об этом сообщает TV21.

В правительстве заявили, что приглашение касается крайне напряженного периода в графике премьер-министра и в связи с невозможностью его изменить «не смогли ответить положительно».

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Власти добавили, что «поддержка Украины и мужественного украинского народа безоговорочна».

«Мы благодарны за приглашение с визитом, которое, как мы верим, скоро будет реализовано», — заявили в правительстве.

https://www.youtube.com/watch?v=ARWogP6qZSw

13 июня премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский поддержали предложение премьер-министра Черногории Дритана Абазовича посетить Киев.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский пригласил чергогорского премьер-министра Абазовича в украинскую столицу.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Румыния Визит Война России против Украины

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