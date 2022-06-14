Премьер-министр Румынии не посетит Киев из-за «напряженного графика» 14 июня, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Димитар Ковачевский (Фото:dimitar.kovachevski/instagram.com)

Премьер-министр Румынии Димитар Ковачевский не посетит Киев из-за «напряженного графика».

Об этом сообщает TV21.

В правительстве заявили, что приглашение касается крайне напряженного периода в графике премьер-министра и в связи с невозможностью его изменить «не смогли ответить положительно».

Видео дня

Власти добавили, что «поддержка Украины и мужественного украинского народа безоговорочна».



«Мы благодарны за приглашение с визитом, которое, как мы верим, скоро будет реализовано», — заявили в правительстве.



13 июня премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский поддержали предложение премьер-министра Черногории Дритана Абазовича посетить Киев.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский пригласил чергогорского премьер-министра Абазовича в украинскую столицу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.